Programación de actividades de BDS Comisión Pinkwashing

NO a la normalización de la anexión ilegal de Jerusalén en la “Gala World Pride”: Carta a AEGAL y FELGTB de Plataforma 28J, asociaciones LGTBIQ y Red de solidaridad contra la Ocupación de Palestina



En la tarde del próximo 2 de julio, AEGAL planea clausurar la World Pride 2017 con un concierto titulado “Gala World Pride” en un escenario situado en la Puerta de Alcalá. Según la web de la WorldPride, esta gala pretende “conmemorar los WorldPrides que han tenido lugar antes de Madrid: Roma (2000), Jerusalén (2006), Londres (2012), Toronto (2014), y entregar el testigo de WorldPride a la ciudad de Nueva York que será la ciudad anfitriona en 2019”. Para ello, contará con la colaboración de la embajada israelí, cuyo logo aparecerá en la web oficial de la World Pride 2017.

Lo que silencian los organizadores de la “Gala World Pride” es que, antes de ser el objeto de críticas de sectores fundamentalistas judíos, la World Pride celebrada en Jerusalén fue objeto de una campaña internacional de boicot respaldada por más de veinte organizaciones LGTBIQ palestinas, árabes e internacionales. No porque ese verano, como otros tantos, los misiles, cañones y aviones de guerra israelíes bombardeaban impunemente la Franja de Gaza y el Líbano, sino porque el Apartheid israelí truncaba así a miles de personas LGTBIQ palestinas y árabes la posibilidad de asistir al evento, incluidas las y los palestinos refugiados en el extranjero cuyo regreso, aun en forma de turismo, queda prohibido por la Ley de Retorno israelí. Pero también y sobre todo porque la ciudad está ilegalmente anexionada y ocupada por el estado de Israel y separada por un muro de cemento que impide el acceso a la ciudad a la población palestina.

Israel anexionó ilegalmente la ciudad de Jerusalén Oeste en 1948 expulsando a sus habitantes palestinos de la misma. Dos décadas más tarde, en junio 1967, hace justo cincuenta años, ocupó la parte Oriental de la ciudad. En 1980, Israel declaró unilateralmente Jerusalén como su “capital eterna e indivisible”, como consta en su Ley Básica. La comunidad internacional ha denunciado la ilegalidad de todas estas acciones unilaterales. De acuerdo con el derecho internacional, Jerusalén no forma parte del Estado de Israel sino que es un “corpus separatum” bajo la administración de Naciones Unidas. A pesar de las presiones geopolíticas, sucias negociaciones y chantajes diplomáticos (como se ha vuelto a evidenciar recientemente con las declaraciones de Trump y la pataleta de Netanyahu), la comunidad internacional no reconoce la soberanía israelí ni sobre Jerusalén. Por este motivo, todas las embajadas en Israel están situadas en Tel Aviv. Las únicas representaciones oficiales en Jerusalén son consulados para los Territorios Palestinos Ocupados situados en el lado oriental de la ciudad, palestina y ocupada ilegalmente por Israel.

Lo único que de Jerusalén deberíamos conmemorar es una ocupación injusta, cruel e ilegal que este mes cumple cincuenta años. Con este concierto, AEGAL no solamente valida sin remilgos la narrativa sionista. También da la espalda a todas las organizaciones LGTBIQ palestinas, árabes e internacionales que en el año 2006, denunciaron esta operación de pinkwashing del Apartheid israelí. No queremos silenciar con nuestros aplausos los lamentos de un pueblo cuya legítima demanda es el cumplimiento del derecho internacional para poder vivir en paz en su tierra. No nos parece ético que se instrumentalice nuestra reivindicación para normalizar la ocupación ilegal de Jerusalén por Israel. ¡No en nuestro nombre!

En la web de la World Pride 2017, se indica que “el Comité Organizador del WorldPride 2017 está formado por AEGAL, COGAM y FELGTB. Tiene como patrocinador institucional principal al Ayuntamiento de Madrid y cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid“. Desde la Plataforma 28J, las asociaciones LGTBIQ nacionales y de la Comunidad de Madrid agrupadas en la misma, incluyendo COGAM, rechazaron la colaboración o patrocinio el estado de Israel y la presencia del logo de la embajada en la web de la World Pride 2017, tal como quedó reflejado en el acuerdo adoptado de forma unánime el pasado 8 de febrero 2017 y posteriormente comunicado a AEGAL.

Nos dirigimos por lo tanto a las demás partes de la organización del World Pride, a la FELGTB y especialmente a AEGAL por ser la entidad responsable de la organización de los conciertos y actividades, para pedirles que escuchen la voz de la Plataforma 28 J y abajo firmantes colectivos LGTBIQ, organizaciones de derechos humanos y grupos de solidaridad con el pueblo palestino. Si ni siquiera Trump ha llegado a reconocer que Jerusalén es la capital de Israel, ¿cómo lo va hacer la World Pride? Evitemos que la gala de clausura de la World Pride normalice la anexión y ocupación ilegal de Jerusalén.

¡No en nuestro nombre!

Firmas: Plataforma 28J (*), BDS Comisión Pinkwatching, ASWAT – Palestinian Lesbian Women, Arab Foundation for Freedoms and Equality, Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (**), Izquierda Unida, etc.

(*) La Plataforma 28 J está formada por 43 asociaciones LGTBIQ de la Comunidad de Madrid: Miembros de Pleno Derecho: Acción Trans, AMPGYL Madrid, Arcópoli, Asamblea Transmaricabollo de Sol, Asociación Cultural Visible, Chrysallis Madrid, Club Deportivo Halegatos, COGAM, DiversaH, El Hombre Transexual, FLSMSur, Fuenla Entiende LGTB, Fundación 26 de Diciembre, Fundación Daniela, Fundación Triángulo Madrid, Galehi, Gaytafe, Gitanas Feministas por la Diversidad, GMadrid Sports, It Gets Better, La Morada Donna, LEGAYNÉS, Mad point, Madminton, Madrid Titanes, OBETI, REDI. Red Empresarial por la Diversidad, Respeta LGTBH, RQTR, Transexualia – AET, UAM Entiende, UC3M LGBT y los siguientes miembros observadores: Adevase, Ahora Madrid LGTBI, ALEAS-IU, BDS Comisión Pinkwatching, Círculo LGTBI Podemos, Ciudadanos, Consejo de la juventud de España, Equipo LGTB Amnistía Internacional, EQUO, FELGTB, Grupo LGTB PSM-PSOE.

(**) La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina está formada por integrada por 49 organizaciones, comités y grupos de solidaridad de todo el Estado español: Al’Madafa, Anticapitalistas. Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe (Málaga), Asociación de Amistad Palestina-Granada «Turab», Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz – ASPA, Asociación Hispano Palestina Jerusalén (Madrid), Asociación Palestina Biladi, Asociación Pau Ara y Sempre, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Asociación ProPalestina del Campo de Gibraltar, Asociación Unadikum, BDS Alacant, BDS Catalunya, BDS Granada, BDS Madrid, BDS País Valencià, Castelló per Palestina, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), Coalició Prou Complicitat amb Israel, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (Madrid, Asturias), Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos (Cantabria), Comunidad Palestina en Canarias, Comunitat Palestina de Catalunya, Comunitat Palestina de València, Coordinadora de apoyo a Palestina (La Rioja), Ecologistas en Acción (Confederal), Fundación IEPALA, Fundación Mundubat, Grupo de Cooperación Sevilla Palestina, Hilombé Solidaridad, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR), Komite Internazionalistak (Euskal Herria), MEWANDO (Euskadi), Movimiento de Jóvenes Palestinos, Mujeres en Zona de Conflicto – M.Z.C., Mujeres por la Paz – Acción Solidaria con Palestina (Canarias), Pallasos en Rebeldía, Paz Ahora, Paz con Dignidad, Plataforma de Solidaridad con Palestina (Sevilla), Plataforma Palestina Ibiza, Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, Palestina Toma la Calle, Red Judía Antisionista Internacional (IJAN), Sodepau, Sodepaz, Sodepaz Balamil, Taula per Palestina (Illes Balears), Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE).

Carta del Concejal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid a AEGAL sobre la Gala de clausura del World Pride 2017 y el estatuto de Jerusalén en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos



El 20 de Junio, el concejal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, ha enviado una carta a AEGAL pidiendo la desvinculación de la Gala de clausura del World Pride 2017 y el estado de Israel.

En esta carta, la concejalía de Derechos Humanos alerta que de llevarse a cabo la colaboración de la embajada israelí en la gala en recuerdo del World pride celebrado en Jerusalén, se produciría una vulneración del derecho internacional de los Derechos Humanos.

Expresa su arlama ante la posibilidad de que ésta se produzca en un espacio público del Municipio de Madrid.

Puedes leer la carta aquí: Sobre la Gala de Clausura del World Pride Concejalía DDHH

Programación de actividades de BDS Comisión Pinkwashing

La semana del 26 de junio al 2 de julio, tendremos la suerte de contar con dos representantes del activismo LGTBIQ palestino en Madrid: Ghadir Shafie, director de la asociación ASWAT y Elias Wakeem, director de cine queer palestino.

En el marco del Orgullo, hemos organizado las siguientes actividades con el apoyo de Madrid Destino, al fin de ofrecer una reflexión critica en el marco del World Pride 2017.

¡Esperamos que os guste nuestra programación!

Otras actividades serán organizados fuera de este marco, en especial en el marco del Orgullo Crítico y del Orgullo Vallekano, donde podréis escuchar sus testimonios:

